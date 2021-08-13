صاحب إطلالة «البيجامة والشبشب» في فرح نيللي كريم: بعذرهم إنهم مش فاهمين

أثار خبير التجميل عبد الله الرفاعي، جدلاً واسعًا خلال اليومين الماضيين، بعد ظهوره بإطلالة غريبة بصحبة زوجته، في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم والكابتن هشام عاشور، ليتصدر بعدها محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

خبير التجميل: لم ارتدِ بيجامة وشبشب فى حفل زفاف نيللي

وأبدى عبدالله الرفاعي دهشته، من سخرية البعض له وتعرضه للتنمر في بعض الأحيان، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا لـ«الوطن»، أنه لم يرتد بيجامة و«شبشب» في حفل زفاف «نيللي» كما روج البعض.

عبدالله الرفاعي: الملابس دي تبع مصمم سعودي

وقال إنه ارتدى قميصًا وبنطلونًا مصنوعًا من الكتان، وكذلك «صندل»، متسائلاً بقوله: «الملابس دي تبع مصمم سعودي، ومش عارف الناس شافتهم بيجامة.. لكن أنا بعذرهم إنهم مش فاهمين.. خصوصًا إن دمهم خفيف».

وأكد أنّ هذا الإطلالة مناسبة لأجواء الساحل الشمالي تمامًا لذلك لم يُبدِ أحد دهشته من حضوري هكذا حفل الزفاف، موضحًا أنه لم يقصد ارتداء هذه الملابس بهدف لفت انتباه الجمهور.

وأشار خبير التجميل عبدالله الرفاعي، إلى حجم الصداقة التي تجمعه مع الفنانة نيللي كريم، إذ يتعاون معها منذ سنوات طوال، قائلاً: «أنا بشتغل معاها سواء داخلة مسلسل أو فيلم أو أي عمل فني آخر».

كانت الفنانة نيللي كريم احتفلت بحفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور فى حفل كبير أقيم في إحدى منتجعات الساحل الشمالي بحضور عدد من نجوم الفن والغناء المصري والعربي منهم عمرو دياب وكارول سماحة وأحمد السقا وأمير كرارة.

كما قامت نيللي كريم بالرقص على أكثر من أغنية رفقة أصدقائها منها أغنية مليونير التي رقصت فيها مع أبطال مسلسل 100 وش منهم مصطفى درويش وحسن أبوالروس.