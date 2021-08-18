منتج «200 جنيه»: نيللي كريم وآسر ياسين غير مشاركين في الفيلم

أبدى وائل علي، منتج فيلم «200 جنيه»، دهشته من تداول أسماء الفنانين آسر ياسين ونيللي كريم، ضمن أبطال الفيلم، المُقرر طرحه في السينمات، اعتبارًا من يوم 25 أغسطس المُقبل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال وائل علي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه فوجئ بتداول أسماء فنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارهم مشاركين في العمل، مثل نيللي كريم وآسر ياسين ومحمد فراج وعمرو عبد الجليل، متابعًا: «الفنانين دول مش مشاركين في الفيلم تمامًا، وأتشرف لو كانوا معايا في العمل».

وأوضح أنّ فيلم «200 جنيه»، يضم نحو 20 نجمًا، بينهم ضيوف شرف، مثل صابرين، ومحمود البزاوي وطارق عبد العزيز، قائلًا: «مشوفناش فيلم يضم هذا القدر من النجوم في عمل واحد منذ فيلم عمارة يعقوبيان عام 2006».

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أنّ الفنانة نيللي كريم تُجسد دور راقصة فقيرة، في فيلم 200 جنيه، بينما يؤدي محمد فراج دور إسعاد يونس.

أبطال فيلم 200 جنيه

يذكر أنّ فيلم 200 جنيه، من بطولة إسعاد يونس، وأحمد السقا، وهاني رمزي، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وليلى علوى، ومي سليم، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح السعدني، ودينا فؤاد، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

«200 جنيه» يُعيد إسعاد يونس للسينما بعد 11 عامًا من الغياب

ويُسجل فيلم 200 جنيه، عودة الفنانة إسعاد يونس، إلى السينما مجددًا، بعد آخر تجاربها السينمائية من خلال فيلم «زهايمر»، للفنان عادل إمام، والذي عُرض عام 2010، حيث جسدت دور مديرة دار المسنين.