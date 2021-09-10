التحفظ على سائق قطار «بورسعيد – الإسكندرية» في الشرقية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، منذ قليل، بالتحفظ علي سائق القطار رقم 570 القادم من محطة قطارات «بورسعيد»، متجهًا إلى الإسكندرية، بعد وقوع حادث خروج 3 عربات مكيفة عن السكة الحديد من مؤخرة القطار ناحية مزلقان «أبوالأخضر»، بمدينة الزقازيق، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق بعد قرار النيابة.

ووصل فريق من النيابة العامة بمحافظة الشرقية، إلى مزلقان أبوالأخضر بمدينة الزقازيق لمعاينة موقع خروج 3 عربات مكيفة عن القضبان من القطار المتجه من بورسعيد إلى الإسكندرية، ورافق فريق النيابة، فريقًا فنيًا من هيئة السكك الحديدية لمعرفة سبب الحادث ومباشرة التحقيقات.

مصدر يوضح أسباب الحادث

فيما أكد مصدر بهيئة السكك الحديدية بالشرقية، أن الـ3 عربات المكيفة المتواجدة بمؤخرة القطار خرجت عن مسار القضبان، دون وقوع وفيات بين الركاب المسافرين، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا الهيئة فور حدوث الواقعة الساعة التاسعة صباحًا، وجار الإنتهاء من إعادة فتح الطريق أمام القطارات.

إصابات الحادث

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، أن مستشفي الزقازيق العام استقبل كلًا من «نادية شكري كيرولس»، 75 عامًا، مقيمة بمدينة الإسماعيلية، مصابة بإرتجاج في المخ، و«سناء السيد سلام»، 66 عامًا، مقيمة بمحافظة الغربية، مصابة بإغماء، و«إسلام حسن عبده»، 17 عامًا، مقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسري نتيجة القفز.

ورود بلاغ بخروج قطار عن القضبان

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لقسم شرطة السكك الحديدية بخروج القطار رقم 570 القادم من محطة قطارات بورسعيد مرورًا بمحطة الإسماعيلية متجهًا إلى محطة قطارات الأسكندرية مرورًا بمدينة الزقازيق بالقرب من مزلقان أبوالأخضر.