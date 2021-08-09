القبض على السائق المتسبب في تصادم قطار بضائع بـ«مكيروباص» في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على سائق «الميكروباص»، في واقعة تصادم قطار بضائع بسيارة أجرة على شريط السكة الحديد بمركز الزقازيق، إثر مرور السائق من مكان غير معد للعبور، في الوقت الذي كان القطار يستعد للمرور فوق القضبان، فيما أنقذت العناية الإلهية الركاب بعدما سارعوا بمغادرة السيارة قبل اصطدام القطار بها.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتصادم قطار بضائع خط «شبين القناطر - الزقازيق»، بسيارة ميكروباص أجرة، أثناء مرور القطار بدائرة مركز الزقازيق، إذ تبين محاولة سائق الميكروباص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وتوقفت السيارة الميكروباص فجأة قبل وصول القطار بدقائق، فسارع السائق والركاب إلى المغادرة قبل وصول القطار الذي اصطدم بالميكروباص، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة دون وقوع إصابات. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق ويدعى «ح.م»، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.