حجز موعد لتلقي لقاح كورونا في مصر.. في دقيقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات حجز موعد لتلقي لقاح كورونا في مصر للمواطنين المصريين وكذلك المواطنون من الجنسيات الأخرى الراغبين في الحصول على لقاح كورونا داخل مراكز التطعيم المختلفة بالمحافظات، مناشدة جميع المواطنين ضرورة الالتزام بكتابة جميع البيانات المطلوبة أثناء التسجيل للحصول على طلب لقاح كورونا.

ترصد «الوطن» خطوات حجز موعد لتلقي لقاح كورونا في مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل الطلب اللقاح.

- تجهيز البيانات الأساسية المطلوبة كتابة وفقًا للأماكن المحددة على الموقع وتتمثل في «الاسم رباعي، الرقم القومي أو رقم جواز السفر إذا كنت من الراغبين للسفر أو غير مصري الجنسية، تاريخ الميلاد، المحافظة».

- كتابة التخصص الوظيفي.

- إذا كنت تعاني الأمراض المزمنة، قم بالضغط على اختيار «نعم».

- في حالة وجود إصابة مزمنة، ارفق صورة من الشهادات والتقارير الطبية التي تثبت ذلك.

- كتابة رقم المحمول لاستكمال باقي الخطوات.

- كتابة الرسالة النصية التي أرسلت عبر الكتابة الذي كتبته «الكود التأكيدي».

- ستصلك رسالة بها رقم الطلب مكون من 20 رقمًا يجب الاحتفاظ بها من أجل الاستعلام عن موعد تلقي اللقاح.

تعرف على الفئات التى لها أولوية الحصول على لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة والسكان، الفئات التي لها أولوية الحصول على اللقاح وذلك لعدة أسباب:

ـ العاملون في مجال الصحة والرعاية، لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى، أثناء تأدية عملهم في إنقاذ المرضى المصابين بالفيروس.

ـ كبار السن، حيث يكون تأثير الفيروس على تلك الفئات، يكون أعنف من ناحية الخطورة، الأعراض ونسب الوفاة.

ـ ذوو الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكر، حيث يكون تأثير الفيروس على تلك الفئات، أعنف من ناحية الخطورة، والأمر نفسه بالنسبة للأعراض ونسب الوفاة.