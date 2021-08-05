موقع تلقي لقاح كورونا في مصر.. الرابط وخطوات التسجيل

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين التسجيل على موقع تلقي لقاح كورونا في مصر للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، حيث أوضحت الوزارة أنّ حجز لقاح كورونا يكون من خلال الموقع التابع لوزارة الصحة والسكان، كما أكدت أنّ لقاحات كورونا آمنة ولا داعي للخوف أو القلق.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا في مصر

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أنّ الأعراض الجانبية للقاح كورونا في مصر، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، موضحة أنّ هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا داعٍ للقلق أو الذهاب للطبيب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس حفاظا على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتدابير الصحية وعدم التخلي عنها، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

موقع تلقي لقاح كورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع تلقي لقاح كورونا في مصر، وهي كما يلي:

- الدخول على موقع تلقي لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال بيانات المواطن بطريقة صحيحة، وهي «الاسم والرقم القومي والتاريخ المرضي إن وجد».

- إدخال رقم الهاتف المحمول واختيار المنطقة التي يرغب المواطن في تلقي اللقاح بها.

- إرسال الوزارة رسالة نصية تفيد بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا بعد موافقة المواطن على شروط تلقي اللقاح.

وأعلنت الوزارة أمس، استعدادها لاستقبال مجموعة من اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي «جونسون آند جونسون» و«فايزر» و«أسترازينيكا».