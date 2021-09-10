نقيبة التمريض: أطالب بالكشف عن القوى العقلية للطبيب المتهم بتعذيب ممرض

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أنَّ هناك إجراءات قانونية ستتخذ من قبل وزارة التعليم العالي في حق الدكتور عمرو خيرى رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، لاتهامه بتعذيب ممرض في فيديو منسوب إليه بسبب سخريته من كلبه، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يعرف بـ«الطبيب والممرض».

أتحقق من فيديو الطبيب والممرض

وقالت نقيب التمريض، في تصريح خاص لـ«الوطن» تعليقًا على فيديو الطبيب والممرض إنَّها تتحقق من صحة الفيديو وما إذا كان هذا الشخص الضحية الذي ظهر في الفيديو ممرضًا أم مساعدًا، وتابعت: «أقول بصفتي عضو مجلس شيوخ إن ما ظهر في الفيديو من قيام إنسان بصرف النظر عن وظيفته بتعذيب إنسان آخر والسخرية منه بصرف النظر عن وظيفته أيضًا أمر غير طبيعي، أيًا كان الضحية فهو بني آدم، وما فعله الدكتور لا يمت للإنسانية بأي صلة».

وأكّدت نقيب التمريض أنَّها تواصلت مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، كون الدكتور المتهم يعمل في جامعة عين شمس، مشيرة إلى أنَّ الوزير وعدها باتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة التي انتشرت في فيديو الطبيب والممرض.

وتابعت أنَّها تواصلت مع الدكتور خالد عبدالغفار، وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد ما أسمته بـ«الدكتور المختل عقليًا»، مستكملة: «أطلب الكشف عليه نفسيًا وعقليًا مفيش حد طبيعي يعمل العمايل دي، كما أني ألوم الشخص الآخر الضحية لأنه استجاب لمثل هذه التفاهات، كيف يقبل على نفسه ذلك؟» بحسب تعبيرها.

فيديو السخرية من ممرض

وكان قد انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص بملابس طبيب يعذب شخص آخر بملابس ممرض، لكن الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعه عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو، أكّد في تصريح صحفي له أنَّ الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيًا، وأنَّه تعرض لعملية ابتزاز منذ أكثر من شهرين عبر سرقة حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي «واتس آب» الخاص به، مضيفًا أنَّه تعرض لعملية قرصنة من قبل هاكرز من من أزربيجان، وما زالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال على حد زعمه.

وزير التعليم العالي يوجه بإحالة الواقعة للتحقيق

من جهته، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو «الطبيب والممرض» على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، مشددًا على احترام وتقدير كل أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.