1000 باحث عن فرص العمل والهجرة يسجلون بالمركز الألماني المصري للتوظيف

قالت وزارة الهجرة، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قام بتسجيل أكثر من 1000 شاب وفتاة من الباحثين عن فرص للعمل أو للتدريب أو للهجرة، من بينهم 300 قاموا بحضور جلسات إرشادية مختلفة عن فرص التدريب والعمل داخل مصر وعن معلومات الهجرة لألمانيا من أجل العمل.

كما قام المركز بتدريب أكثر من 170 شابًا وفتاة على مهارات التوظيف المختلفة، بالإضافة لمساعدة العديد من العائدين من الخارج على البدء من جديد داخل مصر.

ويعمل المركز تحت رعاية وزارة الهجرة، وفي إطار التعاون المصري الألماني في مجال الهجرة والعمل على إيجاد حركة هجرة آمنة ومنظمة والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وقالت وزارة الهجرة في بيان، إن المركز يقع في حي المعادي بمحافظة القاهرة، ومفتوح للجمهور يومياً من الأحد إلى الخميس.