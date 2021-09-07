«الهجرة الدولية»: مبادرة «حياة كريمة» واعدة ووفرت خدمات اقتصادية

قال لوران دي بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها لمواجهة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية في ظل تعاون مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، لافتا إلى أن هذا الجهد المبذول من مصر يتم تقديره.

دراسة أسباب اللجوء للهجرة غير الشرعية

أضاف «دي بويك» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المؤسسات درست الأسباب التي تجعل هؤلاء الأشخاص يسافرون في الهجرة غير الشرعية، وأحيانا يستخدم بعض غير المصريين مصر كخطوة للسفر لذا يتم مراقبة الحدود الشمالية في مصر بقوة من أجل منع تكرار هذه الأمور، لافتا إلى أن النشاطات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية مرتبطة بنشاطات أخرى ضارة.

مبادرة حياة كريمة واعدة وتوفر خدمات اجتماعية واقتصادية

أوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن هناك مبادرات خدمية واقتصادية تقدمها مصر من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية والمبادرات تقدم منهج كامل لما يحتاجه الأشخاص الذين يهاجرون بشكل غير شرعي من أجل منع هذه الهجرة.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة مبادرة واعدة تهتم بأشياء كثيرة، مبينًا أنها توفر وظائف وخدمات اجتماعية واقتصادية.

وأوضح أن مصر ترحب باللاجئين وتعمل على دمجهم في المجتمع وتوفير وظائف لهم، مؤكدا أن مصر مستمرة في مراقبة حدودها الشمالية لمنع الهجرة غير الشرعية في ظل اهتمام مصر بشبابها وحرصها على مصلحتهم.

مصر لها دور فعال لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كان قد التقى أمس رئيس البعثة أعضاء في مجلس النواب، إذ جرى استقباله من جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان.

واستعرض رئيس البعثة مع رضوان، جهود السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.