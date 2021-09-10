مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي والمطاعم بداية من أكتوبر المقبل

مع بداية شهر أكتوبر المقبل يتم تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية وفق المواعيد الشتوية التي أقرتها وزارة التنمية المحلية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن مواعيد فتح وغلق المحال تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الإزعاج والحد من الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية، ومتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال يتم بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق

وتطبق المحافظات حاليًا مواعيد غلق المحال 2021 وفق المواعيد الصيفية حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وبعدها يتم تطبيق المواعيد الجديدة باستثناء بعض الأنشطة التي تعمل على مدار 24 ساعة وهي محال السوبر ماركت والصيدليات والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة.

وتبدأ مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية وفق المواعيد الشتوية المقرر تطبيقها أول أكتوبر وذلك يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق العاشرة مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.

مواعيد المطاعم والكافيهات

وفيما يتعلق بالمواعيد الجديدة بشأن فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فهي تبدأ من الخامسة صباحاً وتغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

أما مواعيد فتح وغلق جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فهي تبدأ وفق التوقيت الشتوي يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.