خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات.. مجانية وتضم 12 تخصصا

تنظم وزارة الصحة والسكان المصرية قوافل طبية مجانية في عدد من محافظات مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، للكشف والعلاج مجانًا في 12 تخصصًا طبيًا، من بينها العظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، وذلك للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة، وأماكن وجودها، والمحافظات التي تنطلق بها، والتخصصات المتاحة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة ومبادرة حياة كريمة في مصر على مدار الساعة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ـ العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

ـ الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

ـ نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

ـ الباطنة.

- الأنف والأذن.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ البحر الأحمر.

ـ محافظة الشرقية.

أماكن تواجد القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات

ـ منطقة مدرسة آل برهان، مركز مرسى علم، محافظة البحر الأحمر.

ـ الملاحة، مركز صان الحجر، محافظة الشرقية.

وتستهدف القوافل الطبية الوصول إلى المواطنين المقيمين بالأماكن والقرى النائية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن إطار ومحاور تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بشكل دوري.

وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، وتوفر صيدلية بها كل الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتُوجه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.