ثقافة جنوب سيناء تختتم مبادرة «كتاب القرية» بوادي الطور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بجنوب سيناء مساء اليوم الخميس، فعاليات مبادرة «كتاب القرية»، التي تم تنفيذها في قرية «وادي الطور»، برئاسة الفنان هشام عطوة، وإشراف الكاتب محمد نبيل، مدير إقليم القناة وسيناء الثقافي، بهدف تمكين أبناء المحافظة، خاصةً المناطق النائية ثقافياً، وتقديم خدمات ثقافية وفنية للمواطنين بالمناطق المستهدفة.

حضر فعاليات الختام مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، برفقة الشيخ «عيد عفنان»، والشيخ «عودة عفنان»، مشايخ قبيلة «الحويطات»، وعدد من القيادات الثقافية بمديرية الثقافة، وجمع من مشايخ وعواقل البدو وأهالي قرية «وادي الطور».

بدأت فعاليات ختام مبادرة «كتاب القرية» بعرض فني لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني، بقيادة الفنان حسام عبد الهادي، قدمت خلالها باقة من الأناشيد الدينية والتواشيح، منها «نبينا هادينا»، إنشاد الموهوبة الصغيرة «نور»، و«مدد يا نبي»، للمنشد «إسلام محمد»، و«لجل النبي»، للمنشد «ناصر السيسي».

وتضمن حفل ختام المبادرة الثقافية عرض مسرح عرائس بعنوان «رحلة لقصر الثقافة»، فكرة وإعداد انتصار إبراهيم، الذي يتناول في قالب درامي الخدمات الثقافية والفنية والتكنولوجية التي تقدمها قصور الثقافة بالمجان، بهدف رفع الوعي الثقافي والفني واكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وبعد ذلك، تم تقديم عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الطور، وتقديم باقة من الأغاني الوطنية، منها «عظيمة يا مصر»، غناء المجموعة، وفى الختام تفقد الحضور المعرض الفني، نتاج ورشة المواهب، تدريب سناء محمد، وإشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحي، ومعرض الكتاب الذي تضمن عدداً كبيراً من الكتب المتنوعة في مناحي المعارف والعلوم المختلفة، إشراف رحاب أحمد، وهيثم حماد، ومحمد عبد العظيم.

حضر فعاليات الختام مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، برفقة الشيخ عيد عفنان والشيخ عودة عفنان مشايخ قبيلة الحويطات، وعدد من القيادات الثقافية بمديرية الثقافة، وجمع مشايخ وعواقل البدو وأهالينا بقرية وادى الطور .بدأت فعاليات الختام بعرض فنى لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبدالهادى، قدمت خلالها باقة من الأناشيد الدينية والتواشيح منها " نبينا هادينا انشاد الموهوبه الصغيرة نور ، مدد يا نبى للمنشد إسلام محمد، لجل النبى والمنشد ناصر السيسى " إشراف الفنانة وفاء فتحى، تلاها عرض مسرح عرائس بعنوان " رحلة لقصر الثقافة " فكرة وإعداد إنتصار إبراهيم، والذى يتناول فى قالب درامي الخدمات الثقافية والفنية والتكنولوجية التى تقدمها قصور الثقافة بالمجان، بهدف رفع الوعى الثقافى والفنى واكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة وتعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن، اعقبها عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر الطور ، وتقديم باقة من الأغانى الوطنية منها " عظيمة يا مصر غناء المجموعة " ، وفى الختام تفقد الحضور المعرض الفنى نتاج ورشة المواهب تدريب سناء محمد وإشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، ومعرض الكتاب الذى تضمن عدد ضخم ومتنوع من الكتب فى مناحي المعارف والعلوم المختلفة ، إشراف رحاب أحمد، هيثم حماد، محمد عبد العظيم.