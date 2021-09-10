معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 3 محافظات (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم الجمعة، معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالشرقية وأسوان والفيوم.

الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروعات قريبا

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنَّ إجمالي مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية 602 مشروع، ونسب التنفيذ مطمئنة، وقد تكون متخطية المستهدف، والانتهاء من المرحلة الأولى في وقت قريب.

المبادرة تستهدف 41 قرية

ولفت إلى أنَّ مبادرة «حياة كريمة» يتم العمل بها في مركز الحسينية، وذلك في 41 قرية داخل المركز، وفي جميع القطاعات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والطرق والتربية والتعليم والصحة والإسعاف والاتصالات.

30% نسبة الإنجاز بمحطة معالجة صرف «الدريسية بحري»

قال المهندس أحمد كمال، المسؤول عن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية «الرديسية بحري» في أسوان، إنّ المشروع سيغطي القرية حاليًا فقط، ونسبة الإنجاز 30%، علمًا بأن العمل بدأ منذ شهرين، وعدد العمال بالمشروع 100 عامل من ضمنهم عمال من القرية وآخرين مغتربين.

المحطة تعد الأكبر في أسوان

وأضاف «كمال»، أنَّ أهالي القرية ينتظرون بشغف افتتاح المشروع، نظرًا لأن القرية تعاني من مشكلة الصرف الصحي، لافتا أن المحطة تعد الأكبر بأسوان، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية من 5 آلاف لـ7.5 آلاف متر مكعب يوميًا.

رفع كفاءة المحولات الكهربائية في قرى إطسا

من جهته، قال المهندس أحمد أمجد، مسؤول إحدى الشركات المنفذة لإنارة الطرق داخل قرى توابع إطسا بالفيوم، إنَّه يتم رفع كفاءة المحولات الكهربائية القديمة والأعمدة المتهالكة بالقرى، وتحويل مسار الكابلات لتصبح أرضي.

وأضاف «أمجد» أنَّ العمل بدأ في قرية «الغرق» بمركز إطسا، وجار رفع كفاءة الإنارة في الطريق الواصل بين «إيهريت» و«جردو»، حيث جار رفع كفاءة المحولات وصب قواعدها ودهان الأعمدة.