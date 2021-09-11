محافظة القاهرة: لا رسوم انتظار على ركن السيارة أمام المنزل

مع بدء المحافظات تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 154 لسنة 2019، والمعروف بـ قانون السايس، كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن هناك 38 ساحة انتظار تعمل حتى الآن بعدد من أحياء القاهرة، وتحديدا فى مناطق الفلكي وعبدالمنعم رياض، وفق ضوابط قانون السايس، مضيفا لـ «الوطن»، أن ساحات الانتظار الحالية مغلقة، وتقوم عليها شركات تعمل وفق قانون انتظار المركبات، لافتا إلى أنه جار تطبيق القانون بكل الأحياء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا رسوم انتظار على ركن السيارة أمام بيتك، فهناك أماكن محددة وساحات هى التى يطبق عليها قانون السايس، لافتا إلى أن الشوارع التجارية وأمام المولات ستكون هناك أماكن انتظار برسوم.

مزاولة مهنة السايس دون ترخيص

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم قريبا تطبيق عقوبة على كل من يزاول مهنة السايس دون ترخيص، بعد الانتهاء من كل إجراءات قانون السايس، وأوضح قانون تنظيم انتظار السيارات إلى أنه لايجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، كما يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز 3 شهور وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن 5 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام القانون دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل على مبالغ مالية من قائدى المركبات تتعدى القيمة المحددة، ويتم مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

رسم الترخيص

وأشار قانون تنظيم انتظار السيارات والمعروف إعلاميا باسم «ققانون السايس»، أنه في حالة موافقة اللجنة المختصة على طلب الترخيص، يتم إخطار طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد الرسم، وفى حالة مرور 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتلغى الموافقة عليه.