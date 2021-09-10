عيد النيروز.. الأقباط يحتفلون برأس السنة القبطية الجديدة 1738

يختتم اليوم الجمعة، الأقباط، السنة القبطية 1737 قبطي، ليستقبلوا غدا السبت، السنة القبطية الجديدة 1738 قبطي، أو عيد النيروز، كما يعرفه الأقباط منذ القرن الثالث الميلادي، وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد النيروز، في كافة كنائس إيبارشيات الكرازة المرقسية في الداخل والخارج، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ما هو عيد النيروز؟

عيد النيروز، أو رأس السنة القبطية هو امتداد للتقويم المصري القديم، الذي يتكون من 13 شهرًا، وهو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 11 سبتمبر، وسُمي باسم عيد النيروز، حيث إن كلمة نيروز تعني في اللغة القبطية «الأنهار»، وهو موعد اكتمال موسم فيضان النيل، وتعد بداية السنة القبطية بداية السنة الزراعية في مصر.

طقوس عيد النيروز

ويتميز عيد النيروز بطقوسه الخاصة عند الأقباط الأرثوذكس، حيث يقبلون خلاله على أكل البلح الأحمر والجوافة، فبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتم إرجاع هذين النوعين من الفاكهة إلى رموز دينية، فلون البلح «الأحمر» يرمز إلى دم «الشهداء»، وحلاوة «البلح» تشبهها الكنيسة بحلاوة الإيمان المستقيم كناية عما تعنية كلمة «الأرثوذكسية»، أما صلابة «نواة البلح»، فتشير الكنيسة إلى أنها ترمز إلى تذكر قوة الشهداء الروحية وصلابتهم وتمسكهم بإيمانهم حتى الموت، أما الجوافة فتقول الكنيسة إن قلبها «الأبيض» يرمز لقلب «الشهداء»، ووجود «بذور» كثيرة داخلها، ففي ذلك إشارة لكثرة عدد الشهداء.

التقويم القبطي

وهنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بمناسبة عيد النيروز، خلال عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء الماضي، وبحسب البابا فإن عيد النيروز من أقدم الأعياد، وهو العيد الذي يتم افتتاح التقويم القبطي الذي بدأ في 284م وقت من وصفه بـ«الطاغية» دقلديانوس، أحد أباطرة الرومان، الذي قيل إن عهده كان أشد عصور الاضطهاد ضد المسيحية قسوة، حيث تم في هذا الوقت تصفير السنة المصرية القديمة التي كانت تحمل وقتها رقم 4525، وتزامنت مع عام 284 ميلادي، لتبدأ السنة القبطية الأولى.