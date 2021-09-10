للفلاحين.. كيفية الحصول على قرض من البنك الزراعي خطوة بخطوة

عدد كبير من الخدمات والقروض التى يقدمها البنك الزراعي الأوسع انتشارا على مستوى الجمهورية لجميع الفلاحين والمزارعين، منها قروض قصيرة ومتوسطة بغرض إنشاء مشروعات زراعية سواء للزراعة أو الإنتاج الحيواني أو الداجني أو الاستزراع السمكي أو التصنيع الزراعي.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير شروط و كيفية الحصول على قرض من البنك الزراعي.

المستندات المطلوبة

- الحيازة الزراعية، صورة بطاقة الحيازة الزراعية «كارت الفلاح الذكي» أو بطاقة الخدمات الزراعية.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم طلب الحصول على تمويل وكذلك الضامن.

- صورة التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط سواء كان إنشاء مزرعة أو مصنع أو تسويق محاصيل.

- السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمشروعات الإنتاجية القائمة.

- موافقة الأجهزة المختصة بالإدارة الزراعية في المركز أو أو مديرية الزراعة في المحافظة طبقاً لطبيعة النشاط وإقامة المشروعات التي تتطلب هذه الموافقة.

- منح التمويل في حدود من 50 إلى 75% من التكاليف الاستثمارية للنشاط أو المشروع، أو بالفئات التسليفية المعتمدة من البنك الزراعي المصري.

- صورة مستندات ملكية الأرض التي سيقام عليها النشاط أو عقد إيجار ساري.

قرض باب رزق

- «باب رزق» أحد أهم البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية وصغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري.

- يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصاديا.

- يوفر "باب رزق" تمويلاً ميسراً حتى 10 آلاف جنيه بفائدة بسيطة سنوية متناقصة بدون مصاريف إدارية.

- الإعفاء من قيمة القسط الأول بحد أقصى 500 جنيه عند حصولهم على القرض خلال الفترة من 10 حتى 30 سبتمبر الجاري

الأوراق المطلوبة

- يتيح البنك تيسيرات كثيرة لعملائه من بينها الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية.

- إيصال مرافق، بالإضافة إلى تسهيلات ومكافآت أخرى سيحصل عليها العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض من فرع البنك بالقرية المقيم بها.