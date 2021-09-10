رئيس السنطة: ضبط سائق يقود جرارا زراعيا ويلقي مخلفات بمياه النيل

أعلن مجلس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم، عن ضبط جرار زراعي يلقي نفايات ومخلفات خلف منطقة سكنية بطريق شبراقاص- الجعفرية.

رئيس السنطة: ضبط جرار زراعي يلقى نفايات ومخلفات

صرح بذلك اللواء أشرف بدران، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لافتا إلى أن فريقا من لجنة الرقابة والمتابعة والعمل الميداني المكلف بمتابعة أعمال النظافة بالوحدة المحلة بشبراقاص تمكن من ضبط جرار زراعي بمقطورة اثناء قيامه بإلقاء كميات من القمامة والمخلفات خلف منطقة طريق شبراقاص-الجعفرية الواقعة في نطاق وحدة شبراقاص.

التحفظ على الجرار وتسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات

وجاء تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضبط السيارات والجرارات التي تلقي القمامة ومخلفات الهدم والبناء والنفايات بالطرق والشوارع وفرض غرامات مالية على سائقيها. وكشف رئيس الوحدة المحلية ناصر عمار أنه تمكن فريق العمل من ضبط السائق اثناء تفريغه لحمولته.

كما تم التحفظ على الجرار وتسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد رئيس الوحدة على أنه لا تهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها وذلك في إطار الحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أصدر توجيهاته بتوقيع غرامات فورية ضد سائقي السيارات والجرارات الزراعية التي تلقي مخلفات البناء أو غيرها على جانبي الطرق أو في الأماكن غير المخصصة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه لا تهاون مع المتعدين وسيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم ولن يتم الإفراج عن المعدات أو المركبات التي يتم ضبطها إلا بعد سداد الغرامات خلال الفترة المقبلة .