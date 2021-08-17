تشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية بمركز السنطة غربية.. صور

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى المناطق السكنية لعمل حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة والمركز.

لجنة مشكلة من مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع نحو 14 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

إغلاق 14 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة

من جانبه أكد اللواء أشرف بدران، رئيس مجلس المدينة، أن الحملة تأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

على جانب آخر وتزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 والثانوية الأزهرية 2021، تلقى أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الغربية، اتصالاً هاتفياً من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لتهنئتهم بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية، واستمرار هذا التفوق في حياتهم الجامعية وما بعدها.

محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية تليفونيا

كما هنأ المحافظ أهالي الطلبة الذين لهم الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً على أنه سيتم الالتقاء بهم بالديوان العام للمحافظة لتكريمهم ، مضيفاً أن الغربية كعادتها تحصد مراكز متقدمة بين أوائل طلاب الجمهورية بفضل أبنائها المخلصين المجدين في عملهم داعياً المولى -عز وجل- دوام التوفيق لهم والازدهار للمحافظة بهم.

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة باتصال المحافظ، كما أكد أولياء الأمور أن هذا الاتصال يأتي تكليلاً لجهودهم المبذولة مع أبنائهم طوال العام.