الخدمات البيطرية: لا نستورد عجولا أكبر من 18 شهرا لتجنب «جنون البقر»

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أعلنت صباح يوم الثلاثاء، أن الحالتين المرضيتين اللتين ظهرتا في البرازيل ليستا جنون أبقار، لكنهما صورة غير نمطية للمرض ولا تنتقل للإنسان.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» على شاشة «DMC»، أن مصر لم يدخلها هذا المرض نتيجة الاشتراطات التي تطبقها، خاصةً في العجول المستوردة أو اللحوم المستوردة، حيث لا تستورد عجولا عمرها يزيد على 18 شهرا إلى 4 سنوات بأي حال من الأحوال، حيث يصيب هذا المرض الرؤوس ذات الأعمار الكبيرة بداية من عمر 7 سنوات، كما أن الحجر الصحي على هذه العجول يصل إلى 40 يوما وتكون تحت رقابة صحية يوميا.

اشتراطات اللحوم

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «بالنسبة للحوم فإننا نشترط أن تكون الحيوانات صغيرة السن ولا تزيد على 4 سنوات وألا يتم تغذيتها على أعلاف تحتوي على شق حيواني ثبت إصابته بالمرض وأن تكون خالية من العظام وأن تكون هذه اللحوم أو العجول أو الشحنات جرى فحصها بالمنافذ ومعامل وزارتي الصحة والسكان ومعامل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لثبات خلوها من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان».

الهيئة تستهدف حماية الثروة الحيوانية

وأوضح أن الهيئة تعمل على السيطرة على الأمراض وحماية الثروة الحيوانية، حيث تنفذ الدولة المصرية عددا كبيرا من الحملات المكثفة في جميع القرى والمحافظات، كما جرى تعزيز مبادرة مشروع البتلو، ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي بعدما قدمت الدولة قروضا بفوائد ميسرة، كما قدمت خدمات التحسين الوراثي، كما تقدم عددا كبيرا من الخدمات البيطرية بالمجان مثل الرش ضد الحشرات.