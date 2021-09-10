الحكومة تنفي استيراد لحوم مصابة بمرض «جنون الأبقار» وطرحها بالأسواق

انتشرت عدة أنباء في مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي حول استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض «جنون الأبقار» وطرحها بالأسواق المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض «جنون الأبقار» وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض «جنون الأبقار» أو أي أوبئة أخرى، مُشددةً على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أي أمراض، حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء «المجمدة أو المبردة أو الحية» للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضا للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

لجان تفتيش على أماكن بيع اللحوم وتصنيعها

وفي سياق متصل، ترسل لجان تفتيش دورية على أماكن بيع وتخزين وتصنيع وتداول تلك اللحوم، فضلاً عن تدشين حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

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