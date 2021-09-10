الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية: مفتاح لعلاج الأزمات

رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الجمعة، بعد توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، مرسومًا بتشكيلة وزارية من 24 وزيرًا.

وقال بوريل - في تصريحات له اليوم - إن إعلان الحكومة الجديدة هو مفتاح لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، والتحضير للانتخابات المرتقبة العام المقبل.

وكان بوريل قد حث -في رسائل لعون وميقاتي أواخر الشهر الماضي سلمها سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف- الطبقة السياسية على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للإجراءات والإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية، معتبرًا أن الأخطار الاجتماعية والأمنية بلبنان تتصاعد يوميا، مشددا على أن تشكيل حكومة بات أكثر من ضرورة.

ميشال عون ونجيب ميقاتي يوقعان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قد وقعا اليوم، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرًا، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب، في العاشر من شهر أغسطس 2020، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.

مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي

ورحبت مصر في وقت سابق بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي. وثمن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «هذه الخطوة المهمة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد، واستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية، مؤكدًا أن مصر ستحرص في الفترة المقبلة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق في بناء مستقبل أفضل، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة في مهمتها.