الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن آمال اللبنانيين معقودة على تشكيل تلك الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب.

وأشار إلى أن الجامعة العربية مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقرارًا يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه.

الرئيس اللبناني يوقع 3 مراسيم

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، استقبل قرابة الساعة الواحد والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، وعرض معه آخر الاتصالات التي أجراها حول عملية التشكيل، قبل أن ينضم إليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولاحقا، استدعي الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تولى تلاوة المراسيم.

وفيما يلي أسماء وزراء الحكومة اللبنانية:

محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء

سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء

بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات

يوسف خليل وزيراً للمالية

عبدالله أبوحبيب وزيراً للخارجية والمغتربين

وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه

جوني قرم وزيراً للاتصالات

عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي

هنري خوري وزيراً للعدل

موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني

علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل

فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة

هيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعية

ناصر ياسين وزيراً للبيئة

مصطفى بيرم وزيراً للعمل

أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة

وليد نصار وزيراً للسياحة

عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

محمد مرتضى وزيراً للثقافة

جورج دباكيان وزيراً للصناعة

نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

جورج قرداحي وزيراً للإعلام

عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين

جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة