انتقادات لتعديلات «السجل التجاري»: يسحب البساط من الغرف التجارية

انتقد عدد من الغرف التجارية تعديلات قانون السجل التجاري الجديد 189 لسنة 2020، متهمين إياه بأنه يسحب البساط منها ويمنحها لاتحاد الصناعات على حساب الغرف التجارية.

الغرف التجارية: القانون يوصف أكثر من 75% من الأنشطة على أنها صناعية

وأكدت المذكرات التي حصلت «الوطن» على تفاصيلها أن تعديلات قانون السجل التجاري تنتزع الحقوق التي يتمتع بها اتحاد الغرف التجارية تجاه منتسبيه من أصحاب المشروعات التي يدخل فيها التصنيع، بتوصيف أكثر من 75% من الأنشطة على أنها صناعية وليست تجارية.

وكشفت المذكرات عن أن هناك تعليمات صدرت لجميع مكاتب السجل التجاري أنه لا يتم الترخيص أو التأشير لأي من الأنشطة التي تم تصنيفها على أنها نشاط صناعي فردي أو شركة إلا بعد الحصول على شهادة ترخيص أو تأشير من الغرفة الصناعية التابعين لها، دون الحصول على شهادة ترخيص أو تأشير من الغرف التجارية المختصة.

الغرف التجارية: الوضع كارثي على إيراداتنا

وأكدت المذكرة أن الوضع «كارثي»، ويتسبب في ضياع إيرادات الغرف التجارية وضياع ولايتها على منتسبيها وخروج أكثر من 70% من منتسبيها من تحت ولايتها.

ودعت الغرف التجارية في مذكراتها بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس إدارة الاتحاد لدراسة الأمر والاتفاق على كيفية التحرك لمواجهة هذا التطور الخطير الذي يعصف بالغرف التجارية واتحادها العام لصالح اتحاد الصناعات وغرفة الصناعية.

كما كشفت عن وجود تعليمات صدرت إلى مكاتب السجل التجاري بالنسبة للأنشطة الصناعية بأخذ شهادة من الغرف الصناعية دون شهادة من الغرف التجارية، حيث إن الغرف الصناعية موجودة في القاهرة فقط، ويوجد عبء وحمل على منتسبي الغرفة في الأقاليم في الذهاب إلى القاهرة لاستخراج شهادة من غرفة الصناعات، كما أن اشتراك غرفة الصناعات كبير جدا، فعلى سبيل المثال نشاط «ترزي» يستلزم موافقة من غرفة الصناعات يدفع فيه اشتراك 3000 جنيه، في حين أن اشتراكه بالغرف التجارية 24 جنيهًا، ومن المعروف أن كل صانع تاجر وليس كل تاجر صانع فالمفهوم الأشمل هو التجارة وليس الصناعة .

وتابعت المذكرات أن الأخطر من ذلك أنه نظرا للتقارب بين اتحاد الصناعات وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع له مصلحة التسجيل التجاري يتم توصيف الأنشطة على أنها صناعية، وتساءلت الغرف: «هل يعقل أن يكون الاستثمار العقاري نشاط صناعي وهل يعقل أن ورشة صغيرة لمشروع متناهي الصغير ليس بها الآلات كهربائية تستلزم التسجيل باتحاد الصناعات؟»، مضيفةً أن الأمر سعي وسيطرة من اتحاد الصناعات لسحب البساط من اتحاد الغرف التجارية المنتشر في كل محافظات مصر وله فروع داخل المدن ويعقد المنتديات العالمية ويستضيف الوفود الأجنبية ويقيم المعارض في جميع المناسبات على مدار العام.