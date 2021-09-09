الغرف التجارية تنعى «شهبندر التجار» محمود العربي: كان والدنا جميعا

أثار خبر وفاة رجل الأعمال المصري، محمود العربي، حزنا للجميع، خاصة في الغرف التجارية، التي ظل رئيسا لها لمدة 16 عاما. وبكلمات معبرة عن حزنهم وحبهم للراحل، نعى بعض رؤساء الغرفة التجارية الحاليين والسابقين وفاة رئيسهم السابق محمود العربي.

خالد أبو إسماعيل.. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

وقال خالد أبو إسماعيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم صفات الحاج محمود العربي، التي تعلم منها، الصدق والأمانة وحسن الخلق، وكان يدافع عن قضايا التجار ويساند قضاياهم المختلفة.

محمد المصري.. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق

وقال محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق، ناعيا الحاج محمود العربي، «اشتغلت مع الفقيد سنوات عديدة وكنت في هيئة مكتب الاتحاد وكان والدا بحق ورجلا وطنيا ورجل خدمات».

وتابع، «كان يحث التجار على الصدق والأمانة في المعاملات التجارية، فكان يذكر دائما أن التاجر الأمين مع الصديقين، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى، كما كان ينبذ الغش التجاري والتهريب».

أحمد الوكيل.. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

ويقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، «شهبندر التجار محمود العربي، جمع بين التجارة والصناعة ونجح في الجمع بينهما، ولم تطغ إحداهما على الأخرى.. كان يدافع عن مصالح التجار وخدمة قضاياهم».

«مجموعة العربي»: كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس

وكانت مجموعة شركات «العربي»، أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي، اليوم، مضيفة أنه «كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد، الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».

وأضافت المجموعة، في بيان لها، «ستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله».