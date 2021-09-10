وزير السياحة يعقد مؤتمرا صحفيا افتراضيا مع الإعلام الروسي

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مؤتمراً صحفياً افتراضيا، اليوم الجمعة خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، في المركز الإعلامي «روسيا سيجودينيا» بحضور أكثر من 20 من ممثلي كبرى وسائل الإعلام الروسية من صحف ومجلات ومواقع الكترونية ووكالات الأنباء الروسية، وذلك بحضور السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا.

وبدأ «العناني» المؤتمر بتقديم عرض استعرض خلاله الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري، خاصة منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020، كما تضمَّن العرض التقديمي مقاطع من الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة وتلك الخاصة بالسائحين وهم يعبرون عن آرائهم في المقصد المصري وما يتمتع به منتجات وأنماط سياحية.

العناني: المقصد السياحي المصري آمن ومتميز

كما أكد الوزير أن المقصد السياحي المصري آمن ومتميز طوال العام ويقدم للسائح تجربة سياحية متفردة بأمان كامل يستمتع خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الرائع والمشمس، إلى جانب الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة والآثار المصرية الفريدة.

وأضاف أن مصر تعمل الآن على إتاحة منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية حيث تم إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابة صباحاً وزيارة هذه المتاحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبوسمبل.

وتحدث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، حيث حصل حتى الآن 830 فندقا من 1200 فندق في مصر على شهادة السلامة الصحية، مؤكدا أن الوزارة تعاقب وتغلق المنشأة المخالفة لهذه الضوابط، حيث إن سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري على قمة أولوياتنا، لافتا إلى قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel stamp.

الوزير: حققنا المعادلة الصعبة في استئناف حركة السياحة والحفاظ على صحة العاملين

وأوضح الوزير أن المقصد السياحي المصري حقق المعادلة الصعبة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ما بين استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر مرة أخرى مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، وفي الوقت نفسه ضمان استمتاع الزائرين والسائحين بقضاء إجازاتهم في مصر من خلال تجربة سياحية ممتعة في جو آمن، مشيرا إلى أنه نظرا للطبيعة المشمسة والمكشوفة التي تتمتع بها المحافظات السياحية المصرية جعلت معدلات الإصابة بها تكاد تكون منعدمة وخاصة في ظل دقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب والمستوى العالمي، أوضح وزير السياحة والآثار أنه يتم حالياً إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً لمعايير التصنيف HC) Hospitality Criteria ) والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم، كما تم إصدار قرار بالتنسيق مع الفنادق المصرية بوضع حد أدنى مقابل الإقامة في المنشآت الفندقية اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل وهو 28 دولارا للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ 5 نجوم ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.

وخلال المؤتمر تطرق الوزير للحديث عن الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر حيث تسمح مصر باستقبال السائحين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو من لديهم تحليل PCR سلبي مع إمكانية إجراء تحليل PCR بالمطارات بالمحافظات السياحية بسعر زهيد، هذا بالإضافة الى ما تقوم به الدولة المصرية في حال الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس حيث يتحمل الفندق مدة إعاشة كاملة للسائح المصاب ومرافقيه حتى إتمام علاجه مجانا بمعرفة وزارة الصحة.

وخلال المؤتمر تحدث الدكتور خالد العناني أيضا عن الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة اليها وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحة العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات الى المقصد السياحي المصري والتي آخرها مد العمل بالأسعار الحالية المخفضة للوقود ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022، مشيرا إلى أنه يمكن أن تحصل 74 دولة على تأشيرة للدخول إلى مصر إلكترونيا ومنها روسيا.

إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية

كما تحدث عن ملامح الاستراتيجية الإعلامية التي تم إعدادها للترويج السياحي لمصر والتي سيتم على أساسها إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات في نهاية العام الجاري، للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب المزيد من السائحين إليه من كل دول العالم، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصدا متجددا ومتنوعا وما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق.

وفي سؤال عن الجهود التي تقدمها مصر للحفاظ على صحة السائحين بها وكيفية تأمينهم من الإصابة بفيروس كورونا خلال زيارتهم لمصر، أشار الوزير إلى أنه بجانب الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها، فإن مصر لديها خطة طموحة لتطعيم المواطنين حيث تنتج مصر الآن الأمصال المضادة لفيروس كورونا مع إعطاء أولوية للمتعاملين مع السائحين حيث تم تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها وجارٍ تطعيم باقي المحافظات.

ورداً على تساؤل عن البنية التحتية المصرية، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن مصر تطور خلال الفترة الحالية، البنية التحتية السياحية من خلال العمل على افتتاح فنادق ومنتجعات سياحية جديدة، مشيراً إلى أن هناك مدنا سياحية كاملة جديدة يتم إنشاؤها في مصر لتكون مقصداً سياحياً يعمل طوال العام مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العالمين الجديدة، كما أشار إلى أنه يتم العمل حالياً على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030.

وفي ختام المؤتمر تقدم الدكتور خالد العناني بالشكر للسلطات الروسية على تعاونها مع السلطات المصرية للعمل على دفع الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر، كما توجه بالشكر لحكومات الدول التي شجعت مواطنيها على زيارة مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020 مما يؤكد على ثقتهم في المقصد السياحي المصري وفي دقة الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها به.

كما قدم الوزير الدعوة لكل دول العالم لزيارة مصر مرة أخرى للاستمتاع بمقوماتها السياحية المتنوعة ومعالمها الأثرية الفريدة وحضارتها العريقة، بالإضافة إلى قيامه بدعوة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري، للتعرف على ضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها على أرض الواقع والتعرف على ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة لنقله إلى شعوبهم، مؤكدا أن زيارتهم لمصر ستكون ممتعة وآمنة، مشيرا الي أن السياحة تعد الحل الأمثل لتحقيق التقارب بين الشعوب والتعرف عليهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم.

وخلال المؤتمر توجه المنسق العام المسئول عن إدارة المؤتمر بالشكر للوزير على ما قدمه عن المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه بعرضه زاد من شغف وحب الروس للمقصد المصري حيث أنه المقصد المفضل والرئيسي لهم، معربا عن رغبته في تنظيم مؤتمر آخر عند عودة معدلات السياحة الروسية الوافدة لمصر إلى سابق عهدها.