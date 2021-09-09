وزير السياحة يتفقد جناح مصر المشارك في معرض «Leisure» الدولي بموسكو

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم الخميس، خلال زيارته القصيرة للعاصمة الروسية موسكو، الجناح المصري المُشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين «OTDYKH Leisure 2021» المُنعقد بموسكو، وتشارك فيه مصر كالدولة الشريك، ورافقه خلال الجولة السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا.

العناني يسمح مقتحات العارضين لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر

والتقى العناني، خلال الجولة، مجموعة من العارضين المصريين المشاركين، وتحدث معهم عن آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الروسي بصفة خاصة.

ومن جهته، أشار العناني، إلى أهمية المشاركة في المعرض هذا العام حيث تشارك مصر فيه هذا العام كالدولة الشريك مما يعكس أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسوق الروسي ولا سيما بعد استئناف حركة السياحة الوافدة منه إلى المنتجعات السياحية المصرية منذ 9 أغسطس الماضي.

وأضاف أن هذه المشاركة ستخلق فرص جيدة للتواصل بشكل أكبر وفعال مـع شركاء المهنة في السوق الروسي وتبادل الآراء ووجهات النظر لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر بشكل عام.

وحظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة وشهد إقبالاً ملحوظاً، وقد تمّ توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

وزير السياحة يعقد لقاءات رسمية ومهنية مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا

كما حرص عدد من الزائرين بالمعرض على التحدث مع الوزير، وأعربوا عن مدى حبهم وشغفهم بالمقصد السياحي المصري وسعادتهم البالغة بعودة الرحلات الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية.

وخلال الجولة، أجرى الوزير عدد من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من القنوات التليفزيونية في روسيا ومن بينها قناة «روسيا 24»، تحدث خلالها عن أحدث الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، وألقى الضوء على ما تتميز به مصر من تنوع كبير في المقومات السياحية بالمحافظات المصرية المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العناني خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا وكبري منظمي الرحلات السياحية الروسية، إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية.