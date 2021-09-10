وزير السياحة يزور متحف بوشكين ويلتقي مديري المتاحف الرئيسية بموسكو

قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، بزيارة متحف بوشكين للفنون الجميلة، وكان في استقبالهما مديرة المتحف والتي اصطحبتهما في جولة داخل المتحف تعرفا خلالها على الأقسام المختلفة وأهم القطع المعروضة به، خاصة تلك الكنوز الخاصة بمدينة سيينا في إيطاليا، وجاء ذلك أثناء تواجده بالعاصمة الروسية موسكو لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

اجتماع وزير السياحة برؤساء المتاحف في السفارة المصرية بموسكو

وكان وزير السياحة والآثار والسفير المصري في موسكو، قد اجتمعا مساء أمس الخميس، على مأدبة عشاء أقيمت في السفارة المصرية مع مديري المتاحف الرئيسة والرسمية في موسكو: «متحف بوشكين للفنون الجميلة، وتاريخ الدولة و متحف الدولة لفنون شعوب الشرق»، حيث جرت مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات العلمية وتدريب الأثريين والمرممين.