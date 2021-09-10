هجوم سمكة قرش على غواص بالساحل الشمالي.. و«البيئة» تكثف البحث عنها

دفعت وزارة البيئة بلجنة من المحميات الطبيعية وجهاز شؤون البيئة برئاسة محمد عيسوي، رئيس محميات الساحل الشمالي، لكشف غموض هجوم سمكة قرش على غواص في الساحل الشمالي، وانتقلت اللجنة إلى الشاطئ الموجود بإحدى قرى الساحل الشمالي، وذلك لفحص البحر والشاطئ بالمنطقة المواجهة للقرية التي وقع فيها حادث هجوم القرش على غواص، وذلك للبحث عن سمكة القرش.

الواقعة الأولى لهجوم سمكة قرش في الساحل الشمالي

وجارٍ استكمال العمل للكشف عن ملابسات ما شهده شاطئ القرية بالساحل الشمالي حيث إن واقعة هجوم سمكة القرش هي الأولى من نوعها في المنطقة التي يتعرض لها غواص، وقررت اللجنة رفع تقرير إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التي ستصدر بيانا كاملا في هذا الشأن عن الواقعة وملابساتها.

جراحة عاجلة للغواص المصاب من هجوم سمكة قرش

ومن ناحية أخرى، يجري فريق طبي متخصص بمستشفى العلمين النموذجي عملية جراحية لضحية هجوم سمكة القرش الغواص الذي كان يعمل على البحر اليوم الجمعة، وذلك لإجراء عملية جراحية للجرح المتهتك في ذراعه بطول 20 سم وبعرض 5 سم والناتج عن التهام سمكة القرش جزءا من ذراعه ولا تزال العملية جارية حتى الآن.

وانتقلت الأجهزة المعنية من محافظة مطروح والأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة البيئة إلي موقع الحادث وجرى صدور قرار من إدارة القرية بتعليق النزول إلى البحر، وظهور نتائج البحث على أحد الغواصين.

كان شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي شهد اليوم هجوم سمكة القرش على طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من محافظة الإسكندرية، الذي التهمت السمكة جزءا من ذراعه، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة.

ورفعت الأجهزة الأمن حالة الطوارئ للكشف عن ملابسات هجوم القرش.