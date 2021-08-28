خبير يوضح أسباب ظهور أسماك القرش والدلافين بشواطئ الغردقة

شهدت شواطئ مدينة الغردقة معاودة ظهور أنواع من أسماك القرش الهادئة ومجموعات من الدلافين بعدد من المناطق والجزر، مما يساهم في الجذب السياحي تزامنا مع انتعاش حركة السياحة البحرية الرحلات السياحية في ظل توافد الآلاف السائحين من المصريين والأجانب على شواطئ الغردقة.

ظهور أسماك القرش والدلافين بشواطئ الغردقة

وأشار أحمد بيجو، مدرب غطس، إلى أن عددا من السائحين رصدوا ظهور أعداد من أسماك القرش ومجموعة من الدلافين على شواطئ الغردقة أثناء القيام بعدد من الرحلات السياحية، مما نال إعجاب السائحين الأجانب والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية تحت الماء مع الدلافين والقروش والسباحة معهم مما يساهم ذلك في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي للسياحة البحرية والتي تشهد انتعاشة سياحية هائلة تزامنا مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

الغردقة تمتلك أفضل مناطق الغوص بالعالم

وأضاف أن عددا كبيرا من السائحين يأتون خصيصا إلى الغردقة للقيام برحلات غطس وسنوركل في شواطئ الغردقة التي تمتلك أجمل مناطق الغطس في العالم، وشعاب مرجانية رائعة ومياه صافية وشمس ساطعة ورمال ذهبية ومقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم.

خبير يوضح أسباب ظهور أسماك القرش والدلافين

ومن جانبه كشف حسن الطيب، الخبير البحري، ورئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، عن أن ظهور أسماك القرش والدلافين بشواطئ الغردقة يرجع إلى نظافة البيئة البحرية بشواطئ الغردقة أدت إلى تعافي الشعاب المرجانية وظهور الكائنات البحرية النادرة مثل السلحفاة والمانتا وأسماك القرش الحوتي الصديق للإنسان والدلافين.

مراقبة البيئة البحرية بشواطئ الغردقة

من جانبه أكد الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» على مراقبة البيئة البحرية وأن فرق من المحميات تجري جولات على الشواطئ لمتابعة ورصد البيئة البحرية بصفة يومية.