منع نزول المصطافين إلى شاطئ قرية سياحية بعد هجوم سمكة قرش

أكد مصدر مسؤول في القرية السياحية التي شهدت واقعة هجوم سمكة قرش، أنه تم منع نزول المصطافين وجميع رواد القرية إلى البحر، اليوم الجمعة، بعد هجوم سمكة القرش على أحد الغواصين خلال عمله في البحر، والتهامها ذراعه، وتعليق النزول إلى الشاطئ لحين إشعار آخر ورفع الرايات السود، ورفع حالة الطوارئ في منتجع مراسي.

قرى الساحل الشمالي تمنع نزول البحر بعد هجوم القرش

كما قررت بعض القرى السياحية في الساحل الشمالي المجاورة إعلان حالة الطوارئ مثل قرية أمواج السياحية، ومنع نزول رواد القرى البحر، والدفع بـ4 جيت سكي «موتوسيكل البحر» لتمشيط البحر للكشف عما إذا كان هناك أسماك قرش من عدمه، ورفع الرايات السود وعدم السماح لأحد بالنزول إلى البحر، حتى يتم صدور قرارات أخرى.

علاج المواطن الذي هاجمته سمكة القرش في الساحل الشمالي

وهاجمت سمكة قرش، اليوم، على البحر في قرية شهيرة في الساحل الشمالي غواصا خلال عمله في البحر على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ، والتهمت جزءا من ذراعه، وأحدثت به تهتكا شديدا، وظهرت عظام الذراع من الداخل، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين المركزي، وجارٍ خضوعه للعلاج من فريق طبي متخصص وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويُدعى طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه مصاب بجرح مفتوح متهتك في الذراع اليسرى حوالي 5*20 سم، إثر هجوم سمكة قرش في قرية مراسي في الساحل الشمالي على شاطئ النورس التابع للقرية.