أستاذ علم اجتماع: يجب إلزام الحاصلين على الوحدات المفروشة بإنجاب طفلين فقط

أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن مصر تعاني من انفجار سكاني، وبالتالي فإنه يستحيل عمل تنمية حقيقية إذا استمرت مصر في هذا الأمر، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدات سكنية مفروشة للشباب المقبلين على الزواج جيدة، لكنها يجب أن تكون مشروطة، منها أن يلتزم الحاصلون على هذه الوحدات بإنجاب طفلين على الأكثر: «مش هينفع كل واحد يخلف 5 و6 ويطلعوا في التليفزيون ويقولوا أأكلهم منين».

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإيجاد شقق مفروشة للشباب المقبل على الزواج، مبادرة جيدة جدا؛ لأنها تحل مشكلات في المجتمع المصري، مثل ارتفاع نسب العنوسة بين الشباب والفتيات، إذ إن أكثر من 13 مليونا ممن هم في سن الزواج لم يتزوجوا.

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن هذه المبادرة تحل مشكلة الغارمات لأن كثيرا من الغارمين والغارمات في السجون كتبوا كمبيالات ووصل أمانة لتجهيز أبنائهم وبناتهم، لافتًا إلى أن ارتفاع التكاليف الخاصة بالزواج جعل هناك عزوفا عن الزواج في المجتمع المصري بشكل كبير.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن وجود إرادة سياسية لطرح وحدات سكنية بالإيجار فقط وليس بالتمليك ستقلل تكاليف الزواج، مشيرًا إلى أن تجهيز هذه الوحدات السكنية سيقوم بتشغيل مصانع الأثاث في دمياط وغيرها وهو ما يرفع معدلات التشغيل والإنتاج، والتي قد تعاني من الكساد في بعض الفترات.