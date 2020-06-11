"التضامن": منصة مودة هدفها توعية الشباب المقبل على الزواج

قالت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة "مودة"، إن مشروع مودة كان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد المؤشرات التى أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إن مصر شهدت أرقاما هائلة لحالات الطلاق لم تكن تشهدها من قبل، ففي عام 2018 شهدت 211 ألف حالة طلاق.

وأضافت فارس، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع شاشة التلفزيون المصري، أن أهم مؤشر لزيادة أعداد حالات الطلاق هي 38% تحدث خلال أول 3 سنوات من عمر الزواج، موضحة أنه بسبب ذلك جرى البدء في العمل على الشباب المقبل على الزواج.

وأشارت إلى أنه قبل جائحة كورونا كان يجرى تنفيذ التدريبات داخل الجامعات المصرية، مؤكدة أن مبادرة مودة الإلكترونية هي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي كخطوة للتأقلم مع الأزمة الراهنة والتزامن مع خطة الدولة للوقاية من كورونا.

وأكدت أنه جرى إنشاء منصة إلكترونية من قبل الوزارة للتعلم عن بعد، حيث تعتبر أول منصة في الشرق الأوسط تتعامل مع القضية، وتهتم بها كما أنها نموذج للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن معدل الدخول لتلك المنصة بعد بقاء المواطنين في المنزل زاد بنسبة 225%.