آخر أخبار ياسمين عبدالعزيز.. رسائل حب من أصدقائها

طمأنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها عن حالتها الصحية خلال تواجدها فى سويسرا للعلاج، وترصد «الوطن» في هذا التقرير آخر أخبار ياسمين عبد العزيز ورسائل دعم أصدقائها لها.

آخر أخبار ياسمين عبد العزيز.. منى زكي لياسمين عبدالعزيز: وحشتيني أوي

منذ ساعات طمأنت ياسمين جمهورها على حالتها الصحية وقالت فى منشور عبر صفحتها على فيسبوك قالت فيها «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

آخر أخبار ياسمين عبد العزيز.. قلب من العوضي لزوجته

اختتمت حديثها: «كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

وعقب الرسالة جاءت رسائل دعم لها الأولى من زوجها أحمد العوضي الذي كتب «إيموشن قلب» تعبيرا عن حبه ودعمه، ثم علقت صديقتها الفنانة منى زكي لها قائلة: «يا روح قلبي ربنا يرجعك بالسلامة وتبقي زي الفل، وحشتيني قوي قوي».

وكتبت لها بدرية طلبة: «قلبي قلبي قلبي رديتى فينا الروح حمدا لله على سلامتك يا روحي الحمد لله ترجعي لنا بالسلامة الحمد لله».

وكذلك الفنان محمد محمود عبد العزيز كتب لها: «الحمد لله طمنتيني وطمنتي ناس كتير أوي عليكي وترجعي بألف مليون سلامة إن شاء الله والدنيا كلها في انتظارك».

كانت ياسمين قد أصيبت بثقب في القولون نتيجة خطأ طبي، وعلى إثره سافرت لسويسرا لإجراء عدد من العمليات الجراحية.