أول رسالة من ياسمين عبدالعزيز لجمهورها بعد تعافيها

طمأنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها حول صحتها بعد الأزمة المرضية التي تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية، والتي إثرها أجرت أكثر من عملية جراحية في مصر وسويسرا.

ياسمين عبدالعزيز: «أنا بقيت كويسة»

قالت ياسمين، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

ياسمين عبدالعزيز: أنا عاجزة عن رد حبكم ليا

اختتمت حديثها: «كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

بداية الأزمة الصحية

وتعود بداية الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى شهر يوليو الماضي، حيث أجرت جراحة بسيطة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، إلا أن حالتها شهدت تدهورا مفاجئا ليتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وغادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى بعد أيام من وجودها بداخلها لتعود لمنزلها، ولكن سرعان ما قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال مرحلة علاجها هناك، حيث تخلف زوجها أحمد العوضي عن السفر معها لعدم حصوله على تأشيرة السفر، ولكنه تمكن من استخراجها ليلحق بها إلى هناك.

وتوعد العوضي- وقتها- كل من تسبب في حدوث مضاعفات لحالة زوجته بإجراءات حازمة، وذلك في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».