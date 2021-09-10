أحمد العوضي لـ«الوطن»: ياسمين عبدالعزيز في مصر خلال أيام بعد تعافيها

أبدى الفنان أحمد العوضي سعادة بالغة إزاء تعافي زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من أزمتها الصحية التي ألمت بها منذ فترة، استدعت سفرها إلى سويسرا، لاستكمال علاجها هناك.

وقال أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتوجه بالشكر لكل من دعم زوجته ياسمين عبدالعزيز، في أزمتها الصحية، مضيفا أن عودتهما للقاهرة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ياسمين عبدالعزيز تطمئن الجمهور: «بقيت كويسة»

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد بعثت برسالة طمأنة إلى جمهورها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حيث كتبت: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله.. عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعاب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا».

وأضافت: «كفاية اني أقول لكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

ياسمين عبدالعزيز: «شفت الموت بعيني»

واختتمت ياسمين: «كلمة شكرًا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة اني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

بداية الأزمة الصحية

وتعود بداية الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى شهر يوليو الماضي، حيث أجرت جراحة بسيطة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، إلا أن حالتها شهدت تدهورًا مفاجئًا ليتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وغادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى بعد أيام من وجودها بداخلها لتعود لمنزلها، ولكن سرعان ما قررت السفر إلى سويسرا لاستكمال مرحلة علاجها هناك، حيث تخلف زوجها أحمد العوضي عن السفر معها لعدم حصوله على تأشيرة السفر، ولكنه تمكن من استخراجها ليلحق بها إلى هناك.

وتوعد العوضي- وقتها- كل من تسبب في حدوث مضاعفات لحالة زوجته بإجراءات حازمة، وذلك في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».