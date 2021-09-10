شقيق ياسمين عبدالعزيز ينشر صورا تجمعهما ويعلق: «الحمدلله»

نشر شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعه صور تجمعهما سويا وعلق قائلا: «الحمدلله دائما وأبدا»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالدعاء لشقيقته الفنانة، وأن تعود بسلامة بعد رحلة علاجها.

تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز.

وحرص وائل عبدالعزيز، على طمأنة جمهور ياسمين عبدالعزيز عن حالتها الصحية، حيث كشف عن تطورات حالتها الصحيه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قائلا: «هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب».

مرض ياسمين عبدالعزيز

وقد أصيبت ياسمين عبد العزيز بوعكة صحية منذ عدة أشهر، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، ولكن حدث خطأ طبي أدى لإصابتها بثقب في القولون، بحسب ما ذكر زوجها الفنان أحمد العوضي على صفحته بـ«فيس بوك»، جعلها تدخل في غيبوبة استمرت 16ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسن وخرجت إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها للمستشفى برفقة طاقم تمريض يلازمها في منزلها لمده 4 أيام، قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعدادًا لسفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج،ولكنها سافرت بصحبة صديقتها ولم يستطيع زوجها أحمد العوضي السفر معها بسبب انتظاره انتهاء إجراءات السفر الخاصه به.

ليلحق بها العوضي منذ أيام بعد استكمال أوراقه وحصوله على فيزا لسويسرا، وقد ترددت في تلك الفترة خبر انفصالهما، ليظهر العوضي ويؤكد أن السبب في سفر ياسمين بمفردها هو إجراءات سفره.