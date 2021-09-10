باسكال مشعلاني تتجاوز ربع مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «استنى»

تجاوزت أغنية النجمة اللبناني باسكال مشعلاني الجديدة «استنى» حاجز ربع مليون مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب خلال 24 ساعة.

«استنى» من كلمات محمد الرفاعي وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد

الأغنية كلمات محمد الرفاعي، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، ميكس وماسترينج جوزيف كرم.

صورت باسكال الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج وليد فايد، الذي قدم باسكال بأسلوب راقٍ ومميز حيث أطلت بصورة مميزة ولافتة مع فرقة راقصة رافقتها في الكليب.

باسكال مشعلاني صورت الأغنية رفقة المخرج وليد فايد

وتقول كلمات الأغنية

استنى

رايح فين تعالا خدني معاك

مهما غبت عني بستناك

نفسي آخدك في حضني وأضمك

أنا مش هسيبك تعيش

وأموت أنا في بعدك

يا حبيبي متسبنيش

أنا ليا مين بعدك

قابلت قبلك كتير

محركوش قلبي

جوايا حب كبير

وشوق ملى قلبي

ازاي تكون مرتاح

وانت بعيد عني

والله انا برتاح

وانت قريب مني

باسكال مشعلاني كانت قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنها «إيلي»، الذي يبلغ من العمر اليوم تسعة أعوام.

وأقامت «باسكال»، عيد ميلاد «إيلي»، بحضور زوجها الملحن ملحم أبو شديد ووالدتها مع عدد من أفراد أسرتها، ونشرت عدة صور عبر صفحتها، وقالت عبر حسابها على «إنستجرام»: «اليوم صاروا 9 عقبال المية يا روح ماما، أحلى نهار بحياتي، الله يخليلي إياك أنت حياتي روحي قلبي، أحلى شاب».

يذكر أن باسكال متزوجة من الموسيقار اللبناني ملحم أبو شديد منذ أكثر من 10 سنوات ولديها طفل واحد وهو إيلي.