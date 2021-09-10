ننشر أماكن مبادرة «كلنا واحد» بالقاهرة.. أسعار مخفضة على الأدوات المدرسية

أطلقت وزارة الداخلية المصرية، المرحلة الـ19 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، وتستمر لمدة شهر، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

فعاليات المرحلة الـ19 من مبادرة «كلنا واحد»

وترصد «الوطن» بالأسماء عناوين وفروع المبادرة في محافظة القاهرة، وتفاصيلها، إذ توفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لما أعلنته «الداخلية» عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

أماكن المعارض المشاركة بمبادرة «كلنا واحد» في القاهرة

حددت الوزارة أماكن المعارض المشاركة بمبادرة «كلنا واحد» في القاهرة، حيث وصل عدد المنافذ المشاركة إلى 713 منفذا وسرادق فرعي ورئيسي على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة، ويمكن الإطلاع عليها من هنـــــــــا.

وأكدت الوزارة أنه جرى التأكيد على كافة السلاسل التجارية باتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع، بالإضافة إلى إتاحة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لتوفير المتطلبات المدرسية من زي مدرسي، وأدوات أمام المواطنين بالأماكن والقرى النائية، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار مخفضة على الأدوات المدرسية ضمن مبادرة «كلنا واحد»

ووأوضحت «الداخلية» أن المبادرة جاءت بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تتضمن إقامة عدد من الشوادر ومعارض، من أجل توفير المستلزمات المدرسية، بالتزامن مع اقتراب الدراسة، بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها التي تباع بالأسواق بأقل من 30%، وذلك من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض).