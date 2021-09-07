«الأدوات المكتبية»: تخفيضات تبدأ من 25% على المستلزمات المدرسية في «أهلا مدارس»

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك تخفيضا كبيرا لن يقل عن 25% في أسعار المستلزمات المكتبية والسلع المعروضة بمعرض أهلا مدارس هذا العام، لافتا إلى أن المعرض سيقام في الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر في مبنى الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بصلاح سالم.

وأضاف «حسن» في حواره مع «الوطن»، أن المعرض هذا العام سيقدم أسعارا للمستلزمات أقل من الأعوام السابقة، نتيجة وجود منافسة كبيرة بين التجار وبعضهم في عرض السلع، مشيراً إلى أن هناك فائض كبير من السنة الماضية بالمخازن، فهذا ساعد على وجود الكثير من السلع المتنوعة المنخفضة بالأسعار.

وأوضح وكيل الشعبة المكتبية، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكداً أن وزارة الصحة شددت على تطبيق هذه الإجراءات قبل دخول المواطنين، مثل قياس حرارتهم والتأكد من ارتداء الكمامات، وتوفير كل أدوية التعقيم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل المعرض.

وإلى نص الحوار..

- ماهي استعدادات شعبة الأدوات المكتبية للعام الدراسي الجديد؟

الجديد الذي ستقدمه الشعبة المكتبية هذا العام، هو عدد كبير ومتنوع من المستلزمات والأدوات المكتبية بمعرض أهلا بالمدارس، والذي يقام سنويا قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى وجود تخفيضات في الأسعار أقل بكثير مقارنة بالأسعار العام الماضي، والذي شهد تحديات كبيرة بالنسبة للتجار بسبب فيروس كورونا المستجد.

- كيف أثرت جائحة كورونا على الشعبة المكتبية؟

كان التأثير سلبي، خاصة مع ارتفاع أسعار الشحن والاستيراد، والتي انعكست بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المستلزمات والأدوات المكتبية، كما أدى توقف الدراسة لفترة إلى ضعف الطلب على شراء الأدوات والمستلزمات، مما أدى إلى وجود فائض كبير لدى التجار، وبالتالي أصبح هناك تنافس بين التجار، وستزيد معه قيمة التخفيضات والعروض في ظل وجود فائض كبير من المستلزمات والأدوات من العام الماضي.

- متى سيقام المعرض هذا العام؟

سوف يقام المعرض في الفترة من 16 سبتمبر وحتى يوم 30 من الشهر نفسه، على أن يقام في مبنى الصندوق الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر.

- ما هي نسبة التخفيض الذي حددته الشعبة بالمعرض هذا العام؟

نسبة التخفيض ستبدأ من 25% فيما فوق، وتختلف نسبة التخفيض على حسب كل شريحة، وبحسب السلع والبضاعة المعروضة.

- هل سيكون هناك عجز في المستلزمات المكتبية أو الكتب الخارجية؟

لا، ليس هناك أي عجز بالكتب المدرسية أو المستلزمات المكتبية هذه السنة، وهناك منافسة عالية بين التجار، فجميع التجار والشعبة المكتبية تريد إرجاع الحياة الطبيعية كما كانت عليها من قبل جائحة كورونا، وكل الأشياء في مكان واحد، حيث يستطيع جميع أولياء الأمورالحصول على جميع متطلبات واحتياجات أبنائهم المدرسية المتنوعة، مثل الأدوات المكتبية والمواد الغذائية والملابس والشنط والأحذية.

- لماذا يربط البعض معرض أهلا بالمدارس بفئة محددوي الدخل؟

المعرض يتضمن جميع أنواع المستلزمات والأدوات المكتبية بأسعار جيدة، وفي متناول جميع طبقات المجتمع المصري وليس فقط فئة محدودي الدخل، وكما قلنا من قبل فإن التخفيضات تتفاوت من شريحة إلى أخرى حسب المعروض.

- كيف سيتم التحكم في تطبيق الإجراءات الاحترازية مع زيادة التوافد على المعرض؟

وزارة الصحة شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعرض، من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتوفير أدوات تعقيم بالمعرض لتقليل نسبة الخطر بالإصابة بفيروس كورونا.

- ماهي النصائح التي تقدمها لأولياء الأمور للاستفادة من المعرض؟

أنصح أولياء الأمور بأهمية حضور المعرض، وعدم تفويت هذه الدورة التي ستشهد تخفيض كبير وأسعار أقل من السنوات الماضية، فهناك أنواع جديدة في البضائع المعروضة، فضلا ًعن وجود تنوع كبير في السلع التي تغطي جميع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور المدرسية، كما أنصح أولياء الأمور في الوقت نفسه بعدم الانخداع بالتخفيضات الكبيرة وشراء كميات كبيرة زائدة عن احتياجاتهم.