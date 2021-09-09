ننشر أماكن مبادرة كلنا واحد 2021.. أسعار مخفضة على كل السلع

تعتزم وزارة الداخلية المصرية، إطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» اعتبارًا من غدًا الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري، على أن تستمر لمدة شهر، مشيرة إلى أنها جرى اتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المبادرة، وذلك بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسى (2021/2022)، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»

وترصد «الوطن» بالأسماء عناوين وفروع المبادرة على مستوى الجمهورية، وتفاصيلها، إذ توفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

أماكن تواجد المعارض المشاركة بمبادرة «كلنا واحد»

حددت وزارة الداخلية المصرية أسماء وعناوين منافذ مبادرة «كلنا واحد» بجميع المحافظات، بعدد من فروع السلاسل التجارية والشركات الكبرى تصل إلى (713) منفذ وسرادق فرعي ورئيسىي على مستوى الجمهورية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة، والتي جاءت على النحو التالي:

توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

ونسقت «الداخلية» مع مختلف مديريات الأمن المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية إقامة عدد من الشوادر ومعارض، من أجل توفير المستلزمات المدرسية، بالتزامن مع اقتراب الدراسة، بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها التي تباع بالأسواق، وذلك من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض)، تحت إشراف مديريات الأمن بالمحافظات المتواجد بها المبادرة.

إتاحة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير المتطلبات المدرسية

ونوهت الوزارة بأنه جرى التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع، بالإضافة إلى إتاحة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لتوفير المتطلبات المدرسية من زي مدرسي، وأدوات أمام المواطنين بالأماكن والقرى النائية، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.