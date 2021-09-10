استعدادًا للموسم الجديد.. صراع ثنائي على ضم خالد قمر

يرغب ناديا الجونة وفيوتشر إف سي الصاعد حديثًأ للدوري الممتاز، في التعاقد مع خالد قمر مهاجم نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، عرضين رسميين من ناديي الجونة وفيوتشر إف سي، للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل التدعيمات القوية التي يقوم بها الناديان استعدادًا للموسم الجديد.

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