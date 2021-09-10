وزير الاتصالات: انطلاق جامعة مصر المعلوماتية في بداية العام الدراسي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية التي أنشأتها وزارة الاتصالات سوف تفتح أبوابها في هذا العام الدراسي، بها 4 كليات تغطي هندسة الحاسبات وتكنولوجيا الحاسبات وتكنولوجيا الإدارة والفنون الرقمية.

شراكة مع جامعتين أمريكيتين

وأضاف طلعت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC: «جامعة مصر المعلوماتية ستشهد الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الشأن الرفيع، فقد تعاقدت مع جامعة PURDUE الأمريكية التي تعتبر واحدة من أفضل 10 جامعات بمجال الهندسة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعاقدت أيضا مع جامعة مينيسوتا التي تعتبر واحدة من أفضل 30 جامعة أمريكية في هذا المجال».

بكالوريوس 3+1

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «من خلال هاتين الجامعتين تتيح جامعة مصر المعلوماتية بكالورويس بنظام 3+1، بمعنى أن أول 3 سنوات يمضيها الطالب في الدراسة بجامعة مصر المعلوماتية، حيث يدرس وفقا للمناهج وطرق التدريس والتقنيات العلمية التي تحددها واحدة من هاتين الجامعتين، وفي السنة الرابعة يختار الطالب إكمال دراسته في الجامعة ويحصل على بكالوريوس منها أو أن يسافر إلى إحدى هاتين الجامعتين، ويحصل على شهادة مزدوجة».

وأوضح أن هذا النظام يوفر أكثر من ميزة، حيث يجنب أولياء الأمور مخاطر إرسال أبنائهم إلى الخارج للتعلم، وهناك أيضا العبء المالي، لأن كلفة الدراسة والإقامة ضخمة جدا، كما أنه يوفر تجربة الحياة في دولة أخرى للطلاب حيث يمكنهم التعرض إلى تجربة مختلفة وفرص تدريبية رفيعة الشأن، ويكون ذلك في سن 22 سنة، عندها يصبح الطالب أكثر نضجا واستعدادا.

ولفت إلى أن التقديم يكون من خلال موقع الجامعة أو مكتب التنسيق للجامعات الخاصة، كما أن الجامعة توسعت في المنح الدراسية للفائقين، منها منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.