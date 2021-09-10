وزير الاتصالات: التكنولوجيا لا تُفقد الناس وظائفها

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدول الأكثر تطبيقا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد تحسنا كبيرا في مستويات البطالة، ومن ثم فإن التكنولوجيا لا تُفقد الناس وظائفها لكنها تبدل من المهارات المطلوبة ومصفوفة العلوم التي يتطلبها لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر حدث في أول ثورتين صناعيتين لكن بصورة أقل مما يحدث الآن في الثورة الصناعية الرابعة.

مبادرات للخريجين

وأضاف طلعت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC، أن الوزارة طرحت عدة مبادرات للخريجين مثل مستقبلنا رقمي، والهدف منها تطوير الشباب لكي يلتحقوا بسوق العمل من خلال وظيفة تقليدية ووظيفة في دولة أخرى مع بقائهم في مصر حيث يعملون في منازلهم، إذ سرعة جائحة كورونا من وتيرة هذا الاتجاه، أما النوع الثالث من الوظائف فهو المشروعات الصغيرة مثل بناء موقع لشركة في دولة أخرى أو تحليل بيانات.

وتابع: «لدينا للخريجين أيضا بناة مصر الرقمية، وهذه المبادرة مخصصة للخريجين من علوم الحاسبات وهندسة الحاسبات، حيث يحصلون على ماجستير من جامعات دولية مرموقة، وتدريب عملي في الشركات العالمية العاملة في مصر، وتدريب في المهارات الشخصية وتدريب على اللغة الإنجليزية، وكل ذلك بالمجان».

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة الثالثة فهي تستغرق 9 أشهر بالشراكة مع جامعة ابيتا الفرنسية، حتى يتخصص الشباب في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية مجانية.

تدريس التكنولوجيا للتلاميذ

وأكد، أن معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات يقومان بالتدريس للتلاميذ بعد انتهاء المرحلة الابتدائية وتعليمهم مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفكر الابتكاري وجعلهم ينخرطون في بعض التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل بناء الألعاب الإلكترونية وكيفية إتقان علوم البرمجيات وغيرها من المهارات، لأن الإلمام بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأن كل المجالات تحتاج إلى الإلمام بمهاراتها.