أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية الإعلام 2021 في الجامعات الخاصة، وموعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة، مؤكدة أنه جرى تكثيف جميع الاستعدادات لبدء تنسيق الجامعات الخاصة، مشددة على جميع الطلاب بضرورة اتباع كافة التعليميات الخاصة بالتنسيق، لافتة إلى أن التنسيق يتم إلكترونياً.

تنسيق كلية الإعلام 2021 في الجامعات الخاصة

وأضافت الوزارة، أن تنسيق كلية الإعلام 2021 في الجامعات الخاصة، هو 60%، ويصل إلى 55% للجامعات الأهلية، و55% لجامعة الملك سلمان الدولية، مؤكدة أن التنسيق يتم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، موضحة أن جميع الجامعات الخاصة والأهلية تشارك في نظام التنسيق الإلكتروني.

تنسيق كلية الإعلام 2021 في الجامعات الخاصة

وتابعت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التعرف على تفاصيل تنسيق كلية الإعلام 2021 في الجامعات الخاصة، من خلال المواقع الإلكترونية لكل جامعة، بالإضافة إلى التخصصات المتوفرة بها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج.

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة:

-يسجل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة.

-يسجل الطالب رقم الجلوس.

-يكتب الطالب الرقم السري الخاص به.

-يقوم الطالب بكتابة 25 رغبة.

-يستطيع الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد.

-بعد انتهاء مدة التنسيق يرفض النظام أي تغيير في الرغبات.

-تم توزيع الطلاب آليًّا على الكليات.

-يتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

-بعد إعلان نتيجة التنسيق يقوم الطالب بإتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها.

-في حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة، لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق جامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة يعتمد على المجموع الاعتباريالذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة، بجانب الدرجات التي حصل عليها الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد.