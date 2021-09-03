قمحة: المواطن له دور في مواجهة تزييف الوعي و«مش كل حاجة نقول الإعلام»

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، إن هناك إشكالية تكمن في مواجهة الوعي الزائف والحروب النفسية التي توجّه للشعب المصري خاصة في ظل أدوات كثيرة تعمل على تزييف الوعي، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو حاولت إعادة تنظيم الإعلام ولم يحدث هذا إلا في عام 2017، بعد إصدار القرارات اللازمة لوجود الهيئات الإعلامية من بينها الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة التي وضعت يدها على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة.

التدقيق في ما يقدم عبر وسائل الإعلام واجب على المواطن

وأضاف «قمحة»، خلال استضافته في برنامج «مانشيت» اليوم الجمعة، على قناة «Extra News»، أن هناك دور آخر يقع على المواطن حيث يجب أن يكون أكثر ثقة وتحملا للمسؤولية ويدقق فيما يراه لتجنب تزييف الوعي، مؤكدا أن المواطن لا يجب أن يترك ذهنه ليتلاعب به الآخر، في الوقت الصعب الذي يمر به الإعلام ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، لافتا إلى أن الإعلام الوسيلة الأكثر تأثيرا ولكن يساعده التعليم والأسرة التي تعمل على ربط الأطفال بقضايا وطنهم.

الدولة بتجري في المشاريع

وأوضح رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية»، أن الدولة نفذت مشاريع عملاقة وأوصلت للمواطن أنها دولة كبيرة لا تبني حجارة فقط، كما أن الصناعة المصرية تطورت وتوافقت مع البيئة حيث تقدم مصر صورة مختلفة للعالم عن الصناعة والتنمية، متابعا: «إحنا في وسط دولة بتجري في المشاريع، الناس بتنسى إن منظومة التعليم من سنتين الدولة أعلنت إنها هتتطور، ولما النتجية بتطلع بيقولوا المنظومة مش متوافقة معانا، مش كل حاجة هنلقي اللوم على الإعلام ومؤسسات الدولة لأن المواطن عليه دور».