ابنة شهيد تناشد الرئيس منحة لتعلم الطب: «عايزة أحقق حلم أبويا»

ناشدت إسراء السيد زكي، ابنة الشهيد السيد زكى محمد، شهيد إسعاف شمال سيناء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل الحصول على منحة للدراسة في كلية طب الأسنان أو العلاج الطبيعي، في إحدى الجامعات الخاصة، من أجل تحقيق حلم والدها الشهيد، بعد عدم قدرتها على تحقيق المجموع الذي يساعدها على دخول الكلية التي كانت ترغب في الالتحاق بها من أجل تحقيق حلم والدها الشهيد.

مناشدة إسراء السيد زكي

وكتبت إسراء مناشدتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أنا إسراء السيد زكى ابنة الشهيد السيد زكى محمد، شهيد إسعاف شمال سيناء، كنت في ثانوية عامة 2021، وكنت أول دفعة التابلت».

وأضافت إسراء: «يشهد جميع المدرسين طول مسيرتي الدراسية، أنني كنت الأولى على دفعتى علشان أفضل رافعة راس والدي، وأحقق حلمه لكن الحظ مكنش معايا في أهم سنة في حياتى».

مجموع الثانوية العامة

وتابعت: «لم أكن أنام أيام الامتحانات بذلت كل طاقتى ومجهودى ودخلت الامتحانات وحليت كويس جدا وكنت براجع كل مادة مع المدرسين وكنت متوقعة لنفسي مجموع أكبر بكتير من الذي حصلت عليه لكن مجموعى 83.4%، أعلم أن هذا قدر ومكتوب وربنا كاتبلى كل دا يحصل لكن مقدرتش أحقق حلم والدي بعد كل المجهود ده».

وناشدت إسراء السيد زكي، ابنة الشهيد السيد زكى محمد، الرئيس السيسي أب كل المصريين وأب أبناء الشهداء وراعيهم، أنّ يعطيها منحة لدراسة طب الأسنان أو العلاج الطبيعي في أي جامعة خاصة أو أهلية من أجل تحقيق حلم والدى الشهيد.