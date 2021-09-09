تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. أسعارها متاحة للطلاب على الموقع الإلكتروني

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة، عن أن التقدم لكليات الجامعات الخاصة ما زال مستمراً حتى يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري، موضحاً أن التسجيل متاح من الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 والموحد، بجانب الاطلاع عن أسعار ومصروفات كلية على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكدة أن الوزارة أتاحت التسجل لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 وذلك وفقاً للحدود الدنيا للكليات التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أول أمس بحضور وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021: السبت المقبل آخر موعد التسجيل

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم الكشف عن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والحدود الدنيا للقبول بكليات بعد غلق مواعد التسجيل لرغبات 2021 لكليات الجامعات الخاصة خلال 4 أيام من غلق باب الموقع، مؤكداً أن غالبية الجامعات الخاصة لم تقوم خلال العام الدراسي الجديد أو التقدم للكليتت بزيادة أسعارها بالأرقام و النسب الفلكية للمصروفات التي يتم الإعلان عنها سنويا قبل ذلك، لافتا إلى أن نسب الزيادة في أسعار مصروفات الجامعات الخاصة 2021 تراوحت ما بين الـ 5% إلى 10 %.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021: زيادة الأسعار بين 5% إلى 10 %

وتابعت المصادر، بأن الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة وترشيح الطلاب وفقا لرغباتهم بتنسيق الجامعات الخاصة 2021 يتم من خلال اختيار الشرائح الأعلى في المجاميع وفقا للحدود الدنيا المعلنة مقارنة بعدد الطلاب المحدد لكل كلية، مؤكداً أنه جرى التشديد على ضرورة أن يقوم الطالب باختيار وترتيب الرغبات للكليات وفقاً للحدود الدنيا لكل قطاع بجانب ضرورة الاطلاع على المصروفات الدراسية وقيمتها ونسبتها وطرق السداد ومواعيد أقساطها.

ولفتت إلى أن وزارة التعليم العالي تتابع عن كثب ما يتم حول موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، والإجابة عن كافة استفسارات الطلاب في كل وقت حول التنسيق الموحد وكيفية تسجيل الرغبات والتعامل مع الموقع الإلكتروني.