مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان بالجيزة

لقيت سيدة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان الجيزة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرتها للاستماع لأقوالها حول الواقعة، وهل الواقعة حادث دهس، أم أن المجني عليها انتحرت.

بداية الواقعة.. أشلاء سيدة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالجيزة، وبالانتقال تبين العثور على أشلاء سيدة تُدعى «سناء م م ز»، 45 عاما، وكشفت التحريات بأن المجني عليها أثناء عبورها مزلقان القطار بمحطة الجيزة دهسها القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.