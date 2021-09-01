مصرع شاب تحت عجلات القطار بمحطة نجع حمادي

لقى شاب مصرعه صباح اليوم الأربعاء بعدما سقط أسفل عجلات القطار في محطة نجع حمادي.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع «أحمد ح. خ»، 40 عاماً، مقيم في أسوان، أسفل عجلات قطار في محطة نجع حمادي.

وتبين أن الشاب نزل في محطة نجع حمادي من القطار أثناء توقفه لشراء بعض احتياجاته من المحطة، وأثناء تحركه سقط أسفل عجلات القطار.

وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى نجع حمادي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.