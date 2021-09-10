الدنمارك تلغي قيود مكافحة «كورونا»: لا داعي لارتداء الكمامة

طوت الدنمارك، اليوم، بالكامل صفحة القيود الهادفة إلى مكافحة تفشى وباء كوفيد-19، فلم يعد يُفرض وضع الكمامات ولا التصريح الصحى وعادت الحياة إلى المكاتب، واستأنف عشرات آلاف الأشخاص حضور العروض الموسيقية. وقال الموظف فى قسم الإعلانات فى شركة «لايف نايشن» لتنظيم العروض الموسيقية، أولريك أوروم بيترسن: «نحن فى الطليعة، لأنه لم تعد لدينا أى قيود، لقد انتقلنا إلى الجانب الآخر من الوباء بفضل التلقيح». ويتطلب الدخول إلى الأراضى الدنماركية تقديم جواز صحى أو فحص نتيجته سلبية، كما أن وضع الكمامات لا يزال إجبارياً فى المطارات.

وفى سياق متصل، سجّلت وزارة الصحة اليابانية 18 حالة إصابة «بسلالة إيتا»، وتعد هى حالات الإصابة الأولى بهذه السلالة التى يتم الإبلاغ عنها فى اليابان. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن منظمة الصحة العالمية أدرجت السلالة على قائمتها للسلالات المثيرة للاهتمام فى شهر مارس الماضى. وأوضحت أن الحالات اكتُشفت فى عينات أخذت من أشخاص كانت نتيجة فحوصاتهم إيجابية بعد وصولهم إلى اليابان فى الفترة ما بين ديسمبر من العام الماضى وحتى الثالث من سبتمبر الحالى.

وفى فيتنام، وافقت السلطات الصحية، اليوم، على الاستخدام الطارئ للقاح أطلقت عليه «حياة»، وهو اللقاح الذى يُصنع من قبل شركتين صينية وأخرى إماراتية، لتكون بذلك فيتنام سابع دولة تجيز استخدام هذا اللقاح فى مواجهة الفيروس.